Более 19 тысяч южноуральских семей получили единовременную выплату при рождении ребенка в 2025 году

Эта выплата предоставляется всем семьям независимо от дохода

На Южном Урале с начала 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка получили родители 19 245 детей. Общий объем финансирования этих мер поддержки превысил 600 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

Эта выплата является универсальной мерой государственной поддержки и предоставляется всем семьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Право на пособие имеют как работающие, так и неработающие родители, а также опекуны и усыновители.

Размер выплаты в Челябинской области варьируется в зависимости от районного коэффициента.

Жители Озерска и Снежинска: 35 024,22 рубля.

Жители Трехгорного: 32 330,05 рубля.

Жители остальных территорий области: 30 982,97 рубля.

«Пособие на каждого ребенка может оформить один из родителей. Важно подчеркнуть, что при рождении двойни или тройни выплата положена на каждого из детей», — прокомментировал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Для удобства граждан действует упрощенный порядок оформления. Для работающих родителей выплата назначается автоматически после поступления сведений из ЗАГСа в СФР. Средства перечисляются в течение 10 рабочих дней.

Неработающим родителям, опекунам и усыновителям для получения пособия необходимо подать заявление. Сделать это можно онлайн через портал госуслуг, лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. На подачу заявления отводится 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Жители Челябинской области могут получить дополнительную консультацию по единому номеру контакт-центра СФР: 8 800 100 00 01.