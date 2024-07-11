Более 19 тысяч семей на Южном Урале получили выплаты по нацпроекту «Демография»

Они направлены на поддержку семьи и детей

Более 19 тысяч семей, проживающих на Южном Урале, получили в 2024 году финансовую помощь в рамках национального проекта «Демография», сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Региональная составляющая национального проекта «Демография» предполагает три выплаты: выплату на третьего и последующих детей, областной маткапитал и пособие при рождении ребенка.

С начала года ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей предоставлены 9 276 семьям на сумму 678,20 млн рублей.

Выплату могут получать семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года и среднедушевой доход не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (сегодня это 31 128 рублей). Выплата оформляется в управлении социальной защиты по месту жительства, в МФЦ и на портале «Госуслуги». Однако выплата не предоставляется, если на ребенка оформлено ежемесячное пособие Соцфонда.

Региональный материнский капитал получили 1 724 семьи на сумму 213,35 млн рублей.

Право на областной маткапитал имеют семьи, в которых родился третий или последующий ребенок и среднедушевой доход также не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (то есть 31 128 рублей). Оформить выплату, размер которой 128 235 рублей, можно в управлении социальной защиты, на едином портале «Госуслуги» однократно.

За областным пособием при рождении ребенка обратилась 8 731 семья, пособие выплачено на сумму 57,61 млн рублей. Размер областного единовременного пособия при рождении ребенка составляет 6 614 рублей. Выплата предоставляется независимо от доходов семьи. Для получения данной меры поддержки достаточно подать заявление через региональный портал государственных и муниципальных услуг, в управление социальной защиты или МФЦ.