Более 19 тыс. жителей Челябинской области окунулись в купели на Крещение

Обошлось без происшествий

В Челябинской области в крещенский Сочельник и праздник Крещения Господня в купели окунулись 19 058 человек. В столице Южного Урала участие в купаниях приняли 5946 человек. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону и администрации Челябинска, происшествий не зафиксировано.

«Безопасность граждан обеспечивалась силами группировки областной подсистемы РСЧС в количестве 743 человек и 248 единиц техники. Всего в муниципальных образованиях региона было организовано 51 место массового купания»,— уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Купели демонтируют, а проруби засыпают снегом и льдом.

Напомним, в 2024 году в Челябинске в проруби окунулись почти три тысячи человек. В этом году смельчаков оказалось почти вдвое больше.