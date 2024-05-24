Более 182 тыс. детей отдохнут в Челябинской области летом 2024 года

На эти цели предусмотрено более 1 млрд рублей

В предстоящей летней кампании примут участие более 200 тысяч детей Челябинской области. Депутаты комитета по социальной политике рассмотрели вопрос об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в летний период 2024 года.

Планируется охватить отдыхом, занятостью и оздоровлением более 182 тыс. детей. В течение года предполагается оздоровить не менее 600 детей из семей участников СВО. Предусмотрено и временное трудоустройство 11 300 подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.





На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 млрд рублей.

«Сумма, выделенная из бюджета, увеличилась по сравнению с прошлым годом. Из новшеств — это запуск новых быстровозводимых детских лагерей. Это современные детские лагеря с четырехместным размещением, с санузлами именно в этих комнатах, где будут отдыхать дети. Там учтены и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. Были вопросы к МВД и МЧС по поводу обеспечения безопасности в течение летней кампании. Специалисты заверили, что лагеря полностью готовы принять юных гостей»,— комментирует председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

В реестр включены 794 организации отдыха и оздоровления детей всех типов: 64 загородных детских оздоровительных лагеря, 717 лагерей дневного пребывания детей, 8 палаточных лагерей и 5 лагерей труда и отдыха.

За счет средств областного бюджета проводится капремонт зданий и муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления. На эти цели предусмотрено 132 миллиона рублей.