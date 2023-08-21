Более 18 тысяч медиков из Челябинской области получают специальную выплату

Размер доплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей

Специальную социальную выплату получают 18 тысяч 667 медицинских работников Челябинской области, сообщает региональное отделение Социального фонда России.

«С начала года региональное Отделение Социального фонда России перечислило медикам свыше 817 миллионов рублей. Назначается и выплачивается специальная социальная выплата автоматически по данным из реестров медицинских организаций, в которых указаны сведения о работниках, размер назначаемой доплаты и данные, по которым произведен расчет», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Выплата назначается в течение семи рабочих дней с момента получения реестра от медорганизации.

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей и зависит от категории работника, а также вида медицинской организации.