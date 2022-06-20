Более 170 неприжившихся деревьев заменили в Челябинске

В городе также занимаются компенсационной высадкой

В Челябинске продолжают заменять неприжившиеся деревья и заниматься компенсационной высадкой. Как сообщил 20 июня на аппаратном совещании замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов, на сегодняшний день заменено 176 неприжившихся деревьев.

«За неделю было снесено 209 сухих деревьев по предписаниям административно-технической инспекции управления экологии. Эти работы будут продолжены. Также продолжили работы по неприжившимся деревьям. Заменено 176 единиц. 30 июня, как мы ранее докладывали, на основных магистралях будут заменены деревья на Бродокалмакском тракте и улице Академика Королева», — сообщил Андрей Ксензов.

Кроме того, по его словам, в ближайшее время в рамках реконструкции Ленинградского моста начнется компенсационная высадка 217 деревьев.

На слова главного дорожника города уже отреагировали общественники объединения «Эко-Standart»:

«Теперь главное, чтобы подрядчики в рамках гарантийных обязательств высадили пригодный материал, соответствующий всем требованиям и стандартам, а также организовали постоянный полив и уход. Эксперты нашего движения возьмут эту ситуацию под контроль и мониторинг», — сообщил основатель общественного объединения Сергей Ефимов.

Ранее Андрей Ксензов сообщал, что неприжившиеся деревья по Бродокалмакскому тракту и улице Академика Королева восстановят до середины июня, однако затем эти сроки сдвинули на конец месяца.