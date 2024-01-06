Более 170 мест продажи пиротехники проверили в Челябинской области за сутки

Полицейские выявили пять магазинов-нарушителей

5 января правоохранители проверили 175 точек продажи пиротехники в Челябинской области в рамках одноименного профилактического мероприятия. В пяти магазинах, расположенных в Магнитогорске, Троицке, Кыштыме и Катав-Ивановске, полицейские выявили нарушения — фейерверки продавали, не имея специального разрешения. В отношении нарушителей составили протоколы, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Всего с начала мероприятия проверили почти 3,5 тысячи магазинов, изъяли более 25 тысяч фейерверков и составили более 100 протоколов.

Полицейские рекомендуют приобретать пиротехнические изделия только в спецмагазинах, которые торгуют сертифицированными фейерверками. На каждой упаковке должна быть подробная инструкция по применению на русском языке, место и дата выпуска, а также срок хранения. Перед использованием пиротехники необходимо внимательно изучить инструкцию.