Более 17 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Стартовал пятый сезон проекта для управленцев

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» за первые сутки регистрации подали 17,5 тысячи управленцев со всей страны. Об этом стало известно сегодня, 5 апреля, на заседании Наблюдательного совета конкурса, сообщает телеграм-канал платформы «Россия — страна возможностей».

Статистикой поделился генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Вчера конкурс „Лидеры России“ стартовал в пятый раз. На данный момент уже подано 17,5 тысяч заявок. Значит, интерес к конкурсу остается высоким», — подчеркнул он.

О старте нового сезона проекта было объявлено 4 апреля. Участниками «Лидеров России» могут быть руководители из России и других государств до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет.