Более 162 тысяч южноуральцев приняли участие в весенних субботниках

Общая площадь очищенных территорий превысила 400 тысяч квадратных метров

Более 162 тысяч жителей Челябинской области вышли на весенние субботники. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер, подводя предварительные итоги экологической акции.

Глава региона отметил, что уборка затронула все муниципалитеты Южного Урала. В порядок приведены общественные пространства, дворы, улицы, парки, скверы, мемориалы. Общая площадь очищенных территорий превысила 400 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации накопившегося за зиму мусора было задействовано более 1,2 тысячи единиц техники. Для удобства жителей в муниципальных образованиях работали почти 600 пунктов выдачи инвентаря.

«Работа по уборке территорий продолжается. Ответственные ведомства региона ведут контроль за состоянием убранных участков, завершением вывоза мусора и, при необходимости, повторной уборкой», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор обратил внимание, что весенние субботники традиционно объединяют жителей вокруг общей задачи сделать города и села чище и комфортнее. В этом году они сопровождались участием южноуральцев во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, если жители заметили не вывезенные после субботников пакеты с мусором, им необходимо обращаться в свою управляющую компанию, Центр коммунального сервиса или администрацию муниципалитета.