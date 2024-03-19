Более 160 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства

В Челябинской области можно выбрать из 179 объектов

Более 160 тысяч южноуральцев проголосовали за общественные пространства, которые благоустроят в Челябинской области в 2025 году. Жители региона отдают свои голоса на сайте проекта и в специальных местах с помощью волонтеров, сообщает пресс-служба правительства региона.

В этом году на голосование в Челябинской области вынесено 179 объектов и 3 дизайн-проекта. Голосовать можно с 14 лет на сайте 74.gorodsreda.ru либо с помощью волонтеров, которые покажут объекты в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

На портале ДОБРО.РФ аккредитовано более 167 тысяч заявок от волонтеров, из которых более 6 тысяч от Челябинской области. Регистрация добровольцев открыта на протяжении всего периода голосования.

«Всего за три дня работы волонтеры собрали более 6 тысяч голосов. Этот высокий показатель свидетельствует о слаженной работе нашего волонтерского штаба. Впереди — полтора месяца плодотворной работы, и мы уверены, что наши ребята продемонстрируют еще более высокие результаты», — отметил начальник главного управления молодежной политики региона Алексей Хрущев.

Работы по преображению общественных пространств и дворов пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.