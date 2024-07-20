Более 160 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске

Ежедневно посмотреть на захваченные танки и боевые машины приходили 12 тысяч гостей

Сегодня, 20 июля, в Челябинске завершила свою работу единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО. За 13 дней ее посетили более 160 тысяч человек, причем не только из Челябинской области, но и других районов, и даже соседних государств. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Ежедневно посмотреть на захваченные и уничтоженные военнослужащими группировки войск «Центр» танки, боевые машины, бронеавтомобили, беспилотники приходили более 12 тысяч человек — то есть более тысячи посетителей в час. Всего за неполные две недели на площадке выставки провели более 20 мероприятий с участием ветеранов, действующих военнослужащих, представителей общественных организаций, трудовых отрядов и юнармейцев. Посетили выставку и семьи бойцов СВО.

Напомним, передвижная выставка трофейной техники НАТО, захваченной в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции, — это совместный проект Центрального военного округа, партии «Единая Россия», полпредства в УрФО и правительств регионов. Захваченную технику из США, Великобритании и Европы уже показали жителям Свердловской области. 22 июля она откроется в Кургане.