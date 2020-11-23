Более 160 домов в Пластовском районе подключили к газу

Работы по газификации провели в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ».

В Пластовском районе владельцы 161 частного дома получили возможность подключить своё жилье к газопроводу. Среди них будут жители Пласта, сел Старый и Новый Кумляк. Работы по газификации района проводили в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» госпрограммы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ».

Первыми к «голубому топливу» смогли подключить свои дома жители села Новый Кумляк.

«Была проделана огромная работа: в 2019 году был построен межпоселковый газопровод протяженностью 19 километров, в этом году построены разводящие сети. Сейчас мы зажгли голубое топливо в первых шести домах. Подходят к завершению строительные работы, и в скором времени газ будет запущен еще в двух селах — Старый Кумляк и Кукушка. На данный момент Пластовский муниципальный район газифицирован на 93,4%. Уверен, газификация села позволит существенно улучшить ваши бытовые условия, увеличить степень комфорта. Многие вопросы ведения домашнего хозяйства будут решаться и быстрее, и проще», — обратился к местным жителям глава Пластовского муниципального района Андрей Пестряков.

Местные жители отмечают, что давно ждали газификации своего поселка. Благодаря этому они смогут сократить расходы на отопление.

«Люди очень ждали этого дня. Спасибо за то, что в наши дома пришел газ. Это особенно облегчит нам жизнь. Ведь сейчас не придется беспокоиться из-за дров. Теперь все эти проблемы отпали и зима не страшна», — прокомментировала ситуацию жительница села Новый Кумляк Виктория Чечевишникова.

На реализацию данного проекта из регионального бюджета было направлено более двух миллионов рублей. В ближайшие три года на строительство объектов газификации по готовым проектам будет направляться по миллиарду рублей.