Более 150 выдающихся российских и зарубежных экспертов соберутся на марафоне «Новые горизонты»

Федеральный просветительский марафон организует общество «Знание»

В марафоне «Новые горизонты», который пройдет с 17 по 19 мая, могут принять участие все жители России. Мероприятие включает в себя дискуссии, лекции и мастер-классы, которые объединят более 150 выдающихся российских и зарубежных деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и политиков, сообщают организаторы.

Участие в марафоне уже подтвердили Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Андрей Фурсенко, Антон Силуанов, Владимир Мединский, Сергей Кириенко, Игорь Левитин, Максим Орешкин, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Дмитрий Гуляев, Алексей Лихачев, Андрей Мальгин, Дмитрий Поликанов, Никита Марченков, Лео Бокерия, Владимир Кикнадзе, Олег Леонов, Артем Метелев, Ольга Васильева и другие.

Программа включает пять тематических треков, которые организованы на отдельных площадках. В Москве — «Роль России и мире» и «Мы вместе», в Санкт-Петербурге — «Новые горизонты. Экономика», в Сочи — «Новые горизонты. Наука». В Подмосковье, на площадке 26-го Российского интернет-форума — трек «Новые горизонты. Информационные технологии».

«В рамках марафона состоится финал первых Всероссийских просветительских игр для старшеклассников, которые общество „Знание“ проводит при поддержке министерства просвещения РФ. В финале встретятся 88 команд. 85 — из субъектов РФ, отобранные на региональном этапе, а также команды Российского движения школьников, движения „Юнармия“ и сообщества „Большая перемена“. Командное многоборье по интеллектуально-спортивным дисциплинам состоится в Москве на ВДНХ», — рассказали организаторы.

Зрители по всей России смогут увидеть выступления спикеров просветительского марафона «Новые горизонты» на сайте Российского общества «Знание» и в группе VK. Подробная информация и программа — на сайте мероприятия.