Более 150 тысяч человек посетили пляжи Челябинска этим летом

Спасатели будут дежурить в оборудованных местах отдыха до 31 августа

Несмотря на то что последняя декада августа в Челябинске будет холодной, местные власти решили сохранить дежурство матросов-спасателей на пляжах вплоть до 31 августа. Об этом сегодня, 21 августа, на аппаратном совещании доложил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Напомним, купаться и загорать в Челябинске можно на 15 пляжах, расположенных на озерах Смолино и Первое, а также на Шершневском водохранилище. Там и будут дежурить спасатели до конца лета.

Также Александр Астахов сообщил, что этим летом городские пляжи посетили более 150 тысяч отдыхающих.