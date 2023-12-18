Более 150 коробок с гумпомощью отправили в зону СВО из Челябинской области

В посылках — все самое необходимое и новогодние подарки

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В зону специальной военной операции из Карталов Челябинской области доставили более 150 коробок с гуманитарной помощью. Это не только теплая одежда и лекарства, но и различная техника. О доставке гумпомощи отчитался боец с позывным Айболит, сообщили в пресс-службе администрации Карталинского района.

Участие в сборе гумпомощи принимали жители почти всех поселений района. Они собрали для ребят новогодние сладости, продукты, открытки, инструменты, печи, теплую одежду, бензопилы, шины для автомобилей и многое другое. Все это было передано в Магнитогорскую епархию, а оттуда уже отправлено в зону СВО.

«На связи Айболит. Гуманитарная помощь доставлена в полном объеме. Хочу передать привет городу Карталы, комитету солдатских матерей и родителям. Враг будет разбит, победа будет за нами!»— сказал боец.

Челябинская область на постоянной основе доставляет гуманитарную помощь в зону СВО. Так, недавно на фронт отправили семитонную машину с прицелами и тепловизорами. Ранее южноуральские бойцы получили квадрокоптеры и монокуляры. Отправляют также автомобили, продукты, лекарства и многое другое.