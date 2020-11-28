Более 140 тракторов и 1400 дворников расчищают челябинские дворы

Техника работает и на городских дорогах.

В Челябинске продолжается уборка снега. Сегодня на городские дороги вышло более 170 машин и 260 рабочих. Кроме того, техника и дворники расчищают от снега дворы и межквартальные проезды. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сегодня, 28 ноября, на улицах Челябинска работает 177 единиц техники: 47 комбинированных дорожных машин, 82 трактора МТЗ, 25 погрузчиков, 20 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогает 261 дорожный рабочий. Производится механизированная очистка от снега дорожного покрытия и тротуаров. Выполняется сбор, вывоз снега, мусора; ведётся подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда»,— сообщили в мэрии.

Минувшей ночью на полигон вывезено 745,2 тонн снега.

Кроме того, сегодня районные администрации и управляющие компании вывели во дворы 146 единиц техники. Также тротуары расчищают 1428 дворников.

Напомним, сегодня челябинские синоптики прогнозируют небольшой снег. Подробнее о погоде можно узнать здесь.