Более 140 человек прошли медосмотр на челябинском вокзале в рамках акции «Поезд здоровья»

Пациенты узнали уровень сахара в крови и получили рекомендации от врачей

Накануне, 15 октября, в Челябинске на станции Челябинск-Главный остановился «Поезд здоровья» в рамках одноименной всероссийской акции, которая прошла под девизом «Вместе против диабета». Все желающие могли проверить уровень сахара в крови, измерить давление, пройти онкоскрининг, а также выполнить ЭКГ и УЗИ щитовидной железы. После осмотра пациентам выдали «паспорта здоровья», сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Сахарный диабет — проблема очень актуальная и очень распространенная, особенно у людей с избыточной массой тела. Эта акция в первую очередь просветительская, повод задуматься, а нет ли у меня или моих близких риска сахарного диабета, и проверить свой уровень глюкозы крови. А если сахарный диабет уже диагностирован — получить консультацию врача-эндокринолога, терапевта, которые научат, как жить с этим диагнозом», — прокомментировала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева.

Медицинские осмотры в рамках акции включали в себя комплексные осмотры врачей с лабораторными исследованиями.

Всероссийская акция «Поезд здоровья» стартовала 10 сентября во Владивостоке. За 66 дней поезд объедет 37 городов и сел в 30 регионах страны и завершит свой путь в Москве 14 ноября.