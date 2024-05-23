Более 14 тысяч человек сдадут ЕГЭ в Челябинской области в 2024 году

Основной период ЕГЭ открывают экзамены по географии, литературе и химии

В четверг, 23 мая, стартует основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), который продлится до 5 июля. На сдачу ЕГЭ в Челябинской области зарегистрировались более 14 тысяч человек.

Открывают основной период экзамены по географии, литературе и химии.

«На сдачу этих предметов зарегистрировано почти 3 тысячи участников: химию планируют сдавать более 1,7 тысячи человек, экзамен по литературе напишут более 900, по географии — свыше 200 участников», — рассказали в Минобрнауки Челябинской области.

Для проведения этих трех экзаменов будет задействовано 42 пункта проведения экзаменов (ППЭ); всего для проведения ЕГЭ в регионе в основной период открыты 90 ППЭ.

Напомним, обязательный русский язык в регионе планируют сдавать около 13 тысяч выпускников, на базовую математику заявились 6,4 тысячи, на профильную — 6,3 тысячи человек. Из предметов по выбору самые популярные у 11-классников обществознание — экзамен по нему сдадут 5,4 тысячи человек, информатика (3,3 тысячи участников), биология (2,4 тысячи) и физика (2 тысячи).

Меньше всего подано заявлений на экзамены по французскому и испанскому языкам — четыре и два соответственно.

В этом году выпускники также получают возможность пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. Важно помнить, что при пересдаче первый полученный результат будет аннулирован.

По всем вопросам организации и проведения экзаменов в Челябинской области можно обращаться по телефону горячей линии +7 (351) 263-25-17.