Более 14,5 тысячи человек приняли участие в «Кроссе нации» в Челябинской области

Мероприятие охватило 26 населенных пунктов региона

Накануне, 21 сентября, в Челябинской области прошел Всероссийский забег «Кросс нации», направленный на пропаганду здорового образа жизни. Всего участие в спортивном мероприятии приняли 14 613 человек в 26 городах и селах региона, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На старты вышли взрослые и дети, любители и профессиональные спортсмены. Участие в «Кроссе нации» также приняли замгубернатора Челябинской области Александр Козлов, министр спорта Челябинской области Александр Гриб и министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.

Перед стартами полицейские тщательно проверили места проведения забегов со служебными собаками и следили за порядком во время мероприятия. Всего было задействовано 323 человека из числа полицейских, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий. Нарушений допущено не было.