Более 130 участков тепловых сетей обновят в Челябинске до конца лета

Уже выполнено более 30% работы

Этим летом в Челябинске идет масштабная работа по обновлению тепловых сетей во всех районах города, что позволит избежать аварий во время предстоящего отопительного сезона. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в первую очередь трубы меняют на тех участках, где ранее фиксировали наибольшее число аварий.

«В апреле начались работы на улице Смирных. Там на сетях за последние пять лет произошло порядка 30 аварийных ситуаций. Безаварийный срок службы новых сетей — порядка 30 лет»,— уточнили в мэрии.

Большая работа ведется в Металлургическом районе. На ряде улиц трубы уже заменили, до конца лета там отремонтируют два самых протяженных участка — на улицах Сталеваров и 50 лет ВЛКСМ.

Менять трубы без отключения горячей воды невозможно. Поэтому жителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием.