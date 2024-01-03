Более 130 иностранцев депортировали из Челябинской области за год

Всем им в будущем запрещен въезд в Россию

В 2023 году из Челябинской области за пределы России депортированы 133 иностранца, которые ранее отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Еще 13 человек выдворены из страны по договору реадмиссии. Об этом в среду, 3 января, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Никто из выдворенных из России уже не сможет вернуться сюда на законных основаниях.

«В отношении указанных иностранных граждан, создающих угрозу общественному порядку и общественной безопасности на территории нашей страны, вынесены решения о неразрешении въезда», — отмечают в пресс-службе.

Депортацией граждан, которые освободились из мест лишения свободы, должна понизить уровень преступности и уменьшить нелегальную миграцию в Россию.