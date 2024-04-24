Более 13 тысяч южноуральских школьников посетили мероприятия Единого дня открытых дверей

Представители техникумов и колледжей рассказали ребятам о преимуществах обучения

20 апреля в России состоялся Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». В Челябинской области участие в нем приняли 33 колледжа и техникума, входящие в 13 образовательно-производственных кластеров по восьми отраслям. Всего мероприятия ссузов посетили 13 тысяч школьников 8—11 классов, сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

«Кластеры создаются на базе колледжей и техникумов. Образовательные программы в них предполагают ускоренную подготовку по самым востребованным направлениям, поэтому студенты смогут быстрее освоить специальность, на которую придут учиться, и уже выйти на профессиональную деятельность на конкретном предприятии. Процент трудоустройства наших выпускников по федеральному проекту „Профессионалитет“ составляет порядка 85 процентов. Кроме того, выпускники сразу после завершения учебы устраиваются на высокооплачиваемую работу»,— рассказал министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Например, будущие абитуриенты Озерского технологического института — филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» побывали на предприятии «Маяк», где для них провели экскурсии и рассказали о профессиях. В самом колледже школьники увидели новейшее оборудование, на котором в дальнейшем будут учиться, а затем — применять свои навыки в работе на предприятии.

«Благодаря „Профессионалитету“ удалось обновить материально-техническую базу колледжа: оснастить современнейшим оборудованием более 20 лабораторий, участков, мастерских. Наши студенты всем этим активно пользуются»,— рассказал директор колледжа Иван Иванов.

В Челябинском государственном промышленно-гуманитарном техникуме им. А. В. Яковлева ребят познакомили с оборудованием, образовательными площадками и историей новейшей реконструкции учреждения. А еще школьники и их родители смогли принять участие в образовательном интенсиве и мастер-классах. Кстати, техникум входит сразу в четыре кластера: «Металлургия», «Машиностроение», «Электроника и информационные технологии» и «Строительство».

Партнер ссуза — Челябинский трубопрокатный завод. Директор по управлению персоналом Алексей Рябухин подчеркнул, что им нужны высокопотенциальные ребята, которые только-только заканчивают средне-профессиональное образование, поскольку у них другое мышление и они готовы к переменам.

Гостья Единого дня открытых дверей Елена Климанова оценила обновленное здание техникума имени А. В. Яковлева, а также расположенную в шаговой доступности необходимую инфраструктуру.

«Рядом находятся общежитие, остановки общественного транспорта, в шаговой доступности — предприятия, где проходит практика. А еще мне понравился интерьер техникума. Мы смогли поговорить с преподавателями, прошли психологический тест на профориентацию и узнали, где мы сможем работать после завершения учебы»,— поделилась впечатлениями Елена Климанова.