Более 13 тысяч пострадавших от паводка в Коркино подали заявления на выплаты

Количество комиссий увеличили до 15

В Коркино пострадавшие от паводка продолжают подавать заявления на выплаты. По данным на 11 августа, поступило 13 тысяч заявлений, сообщила глава города Наталья Лощинина в своем телеграм-канале.

«Количество оценочных комиссий увеличено до 15. Они работают без выходных. Уже пройдено более полутора тысяч адресов. В первую очередь комиссиям поручено отрабатывать адреса в зоне разлива рек Каменка и Чумляк, затем — остальные»,— рассказала Наталья Лощинина.

По ее словам, местные жители, пострадавшие от паводка, могут приводить свои территории в порядок. Повреждения и следы наводнения необходимо зафиксировать на видео или фото.

Напомним, в Коркино продолжается откачка воды из подвалов многоквартирных домов. Привлечены насосные станции МЧС. Завершить откачку планируют в ближайшие дни.