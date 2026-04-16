Более 13 млрд рублей направили на модернизацию ЖКХ в Челябинской области в 2025 году

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги и рассказал о планах на 2026 год

Губернатор Челябинской области подвел итоги реализации программы «Большой ремонт 74», направленной на комплексное обновление коммунальной инфраструктуры. Подробности — в карточках, размещенных в канале Алексея Текслера в МАХ.









Глава региона подчеркнул, что доступность базовых ресурсов является фундаментом качества жизни южноуральцев:

«Тепло в доме, горячая вода, газ, электричество — это базовое качество жизни, которое должно быть у каждого. За этим стоит огромная работа: десятки километров сетей и котельных, сотни населенных пунктов. И все это требует системного подхода, а не точечных решений. Именно для этого появилась программа «Большой ремонт 74».









По итогам 2025 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры области направили более 13 миллиардов рублей. Отремонтировали свыше 480 км сетей, построили новые котельные, провели газ в 22 населенных пункта, где его раньше не было. Качество коммунальных услуг улучшилось для более чем 1,3 миллиона жителей региона.









Алексей Текслер добавил, что работа будет продолжена:

«В 2026 году темп снижать не будем. Продолжим обновлять сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, построим новые котельные, проведем газ в новые населенные пункты Южного Урала».

