Более 125 кг наркотиков уничтожили в Челябинской области

Также в печи сожгли коноплю и мак.

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В Челябинской области уничтожили более 125 кг наркотических и психотропных веществ. Решение об этом приняла специальная комиссия.

«На одном из комбинатов города по приговорам и иным процессуальным решениям, вынесенным в территориальных образованиях области, уничтожено свыше 125 килограммов наркотических средств и психотропных веществ синтетического и растительного происхождения. Также в печи завода сгорели растения — конопля и мак, приспособления для изготовления и потребления наркотиков, первоначальные упаковки, таблетки и капсулы», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Запрещенные вещества полицейские изымали у жителей региона в рамках различных оперативных и профилактических мероприятий и в ходе расследования уголовных дел.