Более 120 преступлений и 1,8 тысячи нарушений выявили полицейские в Челябинской области

В регионе подвели итоги профилактического мероприятия «Правопорядок»

Свыше 2,4 тысячи полицейских, сотрудников других силовых ведомств и добровольцев приняли участие в профилактическом мероприятии «Правопорядок». Они выявили более 120 различных преступлений, зафиксировали более 1800 правонарушений, в том числе более 700 в области дорожного движения, и задержали 26 человек, находящихся в розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Рейды проходили преимущественно в вечернее и ночное время. Так, полицейские выявили почти 350 нарушений общественного порядка, задержали более 100 водителей в нетрезвом виде и 43 автолюбителя без прав. Также правоохранители выявили 26 фактов продажи спиртного подросткам.

«Полицейскими осуществлены проверки свыше трех тысяч единиц автотранспорта, 302 адреса возможного отстоя и разукомплектования автотехники, 555 мест возможной концентрации правонарушителей, 120 мини-гостиниц и хостелов, используемых для размещения мигрантов, 92 ломбарда, 148 металлоприемок, более четырех тысяч человек, состоящих на профилактических учетах»,— добавили в ведомстве.

Также из незаконного оборота они изъяли 170 литров нелегальной алкогольной продукции, почти 60 единиц оружия и более ста боеприпасов.