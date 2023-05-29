Более 12 тысяч челябинцев отдохнули на городских пляжах на прошлой неделе

Большая часть отдыхающих посетила места летнего отдыха в выходные

Прошедшая неделя в Челябинске выдалась аномально жаркой. И несмотря на то, что официально купальный сезон еще не открыт, горожане массово отдыхали на уже подготовленных пляжах. Сколько всего человек посетило пляжи, расположенные на Первом озере, озере Смолино и Шершневском водохранилище, 29 мая на аппаратном совещании доложил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Всего пляжи за неделю посетили 12,5 тысячи человек, за жаркие выходные — почти 8 тысяч горожан», — уточнил он.

Также, по его словам, на водоемах продолжаются рейды, в ходе которых отдыхающим рассказывают о правилах безопасности на воде. Внимание уделяют как детям, так и взрослым.

Напомним, в Челябинске работают 19 пляжей, 9 из которых — муниципальные. Напоминаем, где они расположены.

Аномальная жара ожидается в Челябинске и на этой неделе. По словам синоптиков, температура по-прежнему будет подниматься до +30 градусов и выше.