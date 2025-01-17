Более 12 млн рублей и 80 кг золота собрали жители Миасса на нужды фронта в Великую Отечественную

О вкладе горожан в Победу рассказал председатель Совета шефов воинских частей области Игорь Михайлов

Председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов высоко оценил присвоение Миассу звания города трудовой доблести.

По словам Игоря Михайлова, почетный статус город заслужил многократно, и не только благодаря автозаводу — в начале Великой Отечественной в небольшой, тогда 40‑тысячный, Миасс был эвакуирован целый ряд промышленных предприятий и город стал одним из промышленных центров Челябинской области.

«Завод № 611, эвакуированный из Донбасса, выпускал авиабомбы, мины, снаряды. Продукцию для фронта выпускали местные предприятия: напилочный завод, тальковая фабрика, трест „Миассзолото“, леспромхоз, Сыростанский мраморный карьер, комбинат стройматериалов», — приводит исторические факты Игорь Михайлов.

В годы войны в Миассе разместились отделение АН СССР, два исследовательских института, вуз, техникум, два военных училища (артиллерийско-минометное и школа авиамехаников).

Значительный вклад внесли миасцы в сбор средств на нужды фронта. На вооружение армии было собрано 6 миллионов рублей; на строительство танковой колонны «Советский старатель» — 9,65 килограмма золота и 4 миллиона рублей деньгами, для эскадрильи самолетов «Золотоплатиновая промышленность» — 1 килограмм золота и 1,57 миллиона рублей, для подводной лодки «Челябинский комсомолец» — 5530 рублей золотом, для танковой бригады имени Челябинского комсомола — 0,5 килограмма золота и 400 тысяч рублей деньгами, для танковой колонны «Челябинские колхозники» — 4 килограмма золота и 185 тысяч рублей деньгами. Трест «Миассзолото» внес 65 килограммов драгоценных цветных металлов.

Школьники приняли активное участие в сборе средств на танк «Пионер», 3000 рублей сдали на строительство бронепоезда. Миасцы собрали и отправили 12 вагонов индивидуальных подарков фронтовикам.

Миасс принял достойное участие в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса — в его составе воевали 67 жителей города.

«И сегодня Миасс вносит значительный вклад в созидание и защиту Отечества. Горожане шефствуют над 6‑м гвардейским танковым Львовским полком и сражаются с нацистами в рядах 90‑й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, создают ракетную мощь страны и могучие автовездеходы „Урал“, на которых мы не раз преодолевали тысячи километров до подшефных воинских частей», — отметил Игорь Михайлов.

Он еще раз поздравил Миасс и поблагодарил город за службу Родине.

Ранее со ссылкой на главу города ИА «Первое областное» сообщало, что в ближайшее время совместно с горожанами будет выбрано место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести».