Председатель Совета шефов воинских частей Челябинской области Игорь Михайлов высоко оценил присвоение Миассу звания города трудовой доблести.
По словам Игоря Михайлова, почетный статус город заслужил многократно, и не только благодаря автозаводу — в начале Великой Отечественной в небольшой, тогда 40‑тысячный, Миасс был эвакуирован целый ряд промышленных предприятий и город стал одним из промышленных центров Челябинской области.
«Завод № 611, эвакуированный из Донбасса, выпускал авиабомбы, мины, снаряды. Продукцию для фронта выпускали местные предприятия: напилочный завод, тальковая фабрика, трест „Миассзолото“, леспромхоз, Сыростанский мраморный карьер, комбинат стройматериалов», — приводит исторические факты Игорь Михайлов.
В годы войны в Миассе разместились отделение АН СССР, два исследовательских института, вуз, техникум, два военных училища (артиллерийско-минометное и школа авиамехаников).
Значительный вклад внесли миасцы в сбор средств на нужды фронта. На вооружение армии было собрано 6 миллионов рублей; на строительство танковой колонны «Советский старатель» — 9,65 килограмма золота и 4 миллиона рублей деньгами, для эскадрильи самолетов «Золотоплатиновая промышленность» — 1 килограмм золота и 1,57 миллиона рублей, для подводной лодки «Челябинский комсомолец» — 5530 рублей золотом, для танковой бригады имени Челябинского комсомола — 0,5 килограмма золота и 400 тысяч рублей деньгами, для танковой колонны «Челябинские колхозники» — 4 килограмма золота и 185 тысяч рублей деньгами. Трест «Миассзолото» внес 65 килограммов драгоценных цветных металлов.
Школьники приняли активное участие в сборе средств на танк «Пионер», 3000 рублей сдали на строительство бронепоезда. Миасцы собрали и отправили 12 вагонов индивидуальных подарков фронтовикам.
Миасс принял достойное участие в формировании Уральского добровольческого танкового корпуса — в его составе воевали 67 жителей города.
«И сегодня Миасс вносит значительный вклад в созидание и защиту Отечества. Горожане шефствуют над 6‑м гвардейским танковым Львовским полком и сражаются с нацистами в рядах 90‑й гвардейской Витебско-Новгородской танковой дивизии, создают ракетную мощь страны и могучие автовездеходы „Урал“, на которых мы не раз преодолевали тысячи километров до подшефных воинских частей», — отметил Игорь Михайлов.
Он еще раз поздравил Миасс и поблагодарил город за службу Родине.
Ранее со ссылкой на главу города ИА «Первое областное» сообщало, что в ближайшее время совместно с горожанами будет выбрано место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести».