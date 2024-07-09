Более 1100 семей из Челябинской области направили маткапитал на учебу детей

Общая сумма всех переводов превысила 51 миллион рублей

В 2024 году более тысячи семей из Челябинской области использовали возможность заплатить за обучение детей средствами материнского капитала, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Социального фонда России.

«С начала 2024 года оплачено образование детей из 1132 семей. Общая сумма переводов превысила 51,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе.

Сегодня средства маткапитала можно направить не только на оплату учебы в вузах, техникумах и колледжах, но и на содержание ребенка в детском саду. Родители также могут оплатить маткапиталом проживание ребенка в общежитии во время учебы.

Чтобы распорядиться капиталом, нужно отправить заявление в СФР через портал «Госуслуги», указав данные договоры и банковские реквизиты образовательного учреждения.

Средства материнского капитала можно использовать для оплаты учебы любого ребенка в семье, при условии, что на момент начала обучения ему не исполнилось 25 лет. Образовательное учреждение или частный предприниматель, на кого планируется перевод капитала, должны быть в России и иметь лицензию.

Текст: Софья Слипченко.