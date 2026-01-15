Более 11 тысяч сирот Челябинской области обрели семьи

На попечении государства все еще остаются 1,6 тысячи ребятишек

За семь лет в Челябинской области более 11 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нашли новые семьи, сообщила министр социальных отношений региона Наталья Лугачева.

Положительная динамика — результат планомерной работы министерства и органов соцзащиты. Самая распространенная форма устройства — опека и попечительство. С 2019 года под опеку переданы 8 515 детей, в приемные семьи — 2 552, а усыновлены 237 ребят.

«Наша главная задача — не только найти ребенку новую семью, но и сохранить кровную, чтобы дети не попадали в учреждения», — подчеркнула министр.

В регионе для будущих приемных родителей работают 27 школ подготовки, а для поддержки уже созданных семей действуют 56 служб сопровождения. В 2025 году на поддержку детей-сирот и замещающих семей направлено более 3 миллиардов рублей.

Несмотря на успехи, в организациях для сирот все еще воспитываются 1 657 детей, каждый из которых надеется попасть в семью.