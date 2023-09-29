Челябинская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников проекта «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Около 1000 южноуральцев прошли регистрацию на второй сезон. В общей сложности участие в конкурсе принимают более 70 тысяч россиян, сообщили в пресс-службе платформы «Россия — страна возможностей».
«При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в нашем городе активно развивается IT-направление: работает региональный Центр развития цифровых технологий, IT-Парк74, „Кванториум“ и IT-кубы. Стремительно развивается киберспорт. Например, в прошлом году в муниципальной спортшколе появилось отделение по киберспорту, которое стало вторым в России и первым в Челябинской области. В нем занимаются 80 детей под руководством четырех тренеров», — рассказала глава Челябинска Наталья Котова.
Кроме Челябинской области в топ-5 вошли Москва, Санкт-Петербург, Свердловская и Новосибирская области. Всего во втором сезоне уже принимают участие свыше 70 тысяч россиян, а за два года число регистраций превысило 150 тысяч. Регистрация продолжается до 14 ноября.
«Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Еще десятилетия назад геймдев возможно было изучать исключительно с помощью курсов. Сегодня же появляются модули, встроенные в программы высшего и даже среднего образования. Молодые люди хотят развиваться в той сфере, которую они любят. Проект „Начни игру“ дает им возможность погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников 2-го сезона — это ребята младше 18 лет. И уверена, что достигнутые показатели — это не предел», — отметила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.
Добавим, что в первом сезоне студентка Челябинского государственного университета Елизавета Синянская вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Начни игру», заняв третье место в специализации «Дизайн» в категории старше 18 лет. Финал, а также торжественная церемония закрытия первого сезона конкурса прошли в Казани.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города