Более 1000 жителей Челябинской области зарегистрировались во Всероссийском конкурсе «Начни игру»

Наш регион вошел в топ-5 по количеству участников

«При поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера в нашем городе активно развивается IT-направление: работает региональный Центр развития цифровых технологий, IT-Парк74, „Кванториум“ и IT-кубы. Стремительно развивается киберспорт. Например, в прошлом году в муниципальной спортшколе появилось отделение по киберспорту, которое стало вторым в России и первым в Челябинской области. В нем занимаются 80 детей под руководством четырех тренеров»,

— рассказала глава Челябинска Наталья Котова.

«Игровая индустрия в России от года к году набирает обороты. Еще десятилетия назад геймдев возможно было изучать исключительно с помощью курсов. Сегодня же появляются модули, встроенные в программы высшего и даже среднего образования. Молодые люди хотят развиваться в той сфере, которую они любят. Проект „Начни игру“ дает им возможность погрузиться в индустрию со школьной скамьи. О реальном спросе говорят цифры: 43% участников 2-го сезона — это ребята младше 18 лет. И уверена, что достигнутые показатели — это не предел»,

— отметила руководитель проекта «Начни игру» Марьям Карпова.