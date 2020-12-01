Ещё 1000 тонн снега вывезли за ночь с дорог Челябинска

На улицах города работало 138 единиц техники.

В Челябинске дорожные рабочие вновь всю ночь боролись с последствиями снегопада, прошедшего в выходные. Очисткой улиц, тротуаров и остановок общественного транспорта занималось 138 единиц техники.

«В ночь с 30 ноября по 1 декабря на улицах Челябинска работало 138 единиц техники: 37 КДМ, 61 МТЗ, 20 погрузчиков, 17 самосвалов, 3 автогрейдера. Технике помогали 65 дорожных рабочих», — комментируют ситуацию в комитете дорожного хозяйства города.

С улиц Челябинска было вывезено 1005,5 тонны снега. Кроме того, опасные участки на автомобильных дорогах обработали противогололёдным составом.