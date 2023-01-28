Более 1000 автомобилей проверили сотрудники ГИБДД в Челябинской области 27 января

Рассказываем, какие нарушения допускали автолюбители

Накануне в Челябинской области прошли сплошные проверки автомобилистов. Сотрудники Госавтоинспекции проверили более 1000 машин в Сосновском районе, Челябинске, Магнитогорске и Миассе и выявили 55 нарушений Правил дорожного движения, сообщили 28 января в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

В ходе проверок полицейские составили три протокола за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Еще трое южноуральцев находились за рулем без прав, их привлекли к ответственности по статье 12.7 КоАП РФ.

«За управление транспортными средствами, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, к ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ привлечено 27 человек. Еще 10 водителей привлечены к ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,— рассказали в ведомстве.

Кроме того, четыре автомобилиста нарушили правила перевозки детей. Столько же управляли машинами, не пристегнувшись ремнем безопасности.