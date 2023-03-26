Более 100 жилых домов останутся на весь день без воды в Чурилово 27 марта

Рассказываем, какие адреса попадают под отключение

В понедельник, 27 марта, в микрорайоне Чурилово в Челябинске на весь день отключат горячую и холодную воду. Как сообщили в пресс-службе администрации города, водоснабжение перекроют в связи с устранением аварии на водоводе.

«27 марта с 9:00 до 22:00 будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в микрорайоне Чурилово. Под отключение попадут 115 жилых домов, 1 школа, 7 детских садов, 2 котельные и 11 административных зданий. Жителей просят сделать необходимый запас воды»,— сообщили в администрации.

По данным пресс-службы МУП «ПОВВ», горячей и холодной воды не будет по следующим адресам:

ул. ОПМС-42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;

ул. Тяговая, 1, 12а, 2;

пер. Лобинский 10-й, 1, 2, 3, 3а;

ул. 2-я Эльтонская, 23, 16а, 22, 22а, 22б, 22в, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 40а, 42, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 57а, 57б, 58, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 63б, 63в, 65, 67, 69;

ул. Сергея Герасимова, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. 1-я Эльтонская, 11, 13, 42, 44, 46, 48;

ул. Зальцмана, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48;

ул. Трашутина 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 24, 25/2, 26, 26/1, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 49, 51;

ул. Конструктора Духова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Самохина, 190;

ул. Хохрякова, 21.

По всем вопросам можно обратиться по круглосуточному телефону справочной службы 214-00-14.