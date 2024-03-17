Более 100 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства за два дня

В проекте участвуют 49 муниципальных образований

Голосование за общественные пространства, которые благоустроят в Челябинской области в 2025 году, стартовало 15 марта. За два дня свои голоса отдали уже более 105 тысяч южноуральцев. Голосуют как на сайте проекта, так и в специальных местах с помощью волонтеров, передает ИА «Первое областное».

Напомним, в эти выходные жители региона могут проголосовать за место, которое они хотят видеть благоустроенным, обратившись к волонтерам. Голосовать можно уже с 14 лет. Список адресов, где можно найти волонтеров, здесь.

Отдать свой голос за одно из общественных пространств можно также на сайте 74.gorodsreda.ru. Там голосование продлится до 30 апреля.

Работы по преображению общественных пространств и дворов пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.