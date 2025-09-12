Более 100 тысяч южноуральцев проголосовали на выборах дистанционно

В регионе завершился первый день голосования

Цифровизация избирательного процесса набирает обороты: свыше 100 000 южноуральцев в первый день выборов проголосовали дистанционно. Всего подано 144 074 заявления, сообщает пресс-служба избирательной комиссии региона.

Первый день голосования в Челябинской области завершился. В 20:00 избирательные комиссии закрыли двери, чтобы начать работу завтра, 13 сентября, в 8:00.

По данным Центра общественного наблюдения, серьезных нарушений в первый день голосования на выборах не выявлено:

«Хочу отметить высокую организованность процесса и слаженную работу всех участников избирательной системы. На данный момент на основании отчетов от наблюдателей, которые работают на каждой территории нашего региона, мы не зафиксировали серьезных нарушений избирательного законодательства», — отметил руководитель Штаба по контролю и наблюдению за выборами Николай Дейнеко.

Он особо подчеркнул конструктивное взаимодействие между членами участковых избирательных комиссий и нашими общественными наблюдателями. Атмосфера на участках на протяжении всего дня была спокойной и рабочей.