Более 100 тысяч южноуральцев отметили улучшение коммунальных услуг

По программе Фонда развития территорий с 2023 года обновили 73 км инженерных сетей

Фонд развития территорий подводит промежуточные итоги программы по улучшению качества коммунальных услуг. Так, на средства фонда, выделенные с 2023 года, в Челябинской области обновили 73 км коммуникаций. Регион занимает второе место по объему выполненных работ, сообщает пресс-служба публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В целом по итогам программы на сегодняшний день 800 тысяч россиян смогли отметить улучшение качества коммунальных услуг.

«По оперативным данным регионов, на сегодняшний день по этой программе, стартовавшей в 2023 году, в 39 субъектах РФ ввели в эксплуатацию 846,6 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также три котельные и одни канализационные очистные сооружения. Благодаря этому качество коммунальных услуг улучшилось для 786 тысяч россиян», — отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В фонде отметили тройку регионов, где больше всего смогли модернизировать коммунальную инфраструктуру на деньги ФРТ. Речь идет о Свердловской области, где обновили 118,5 км инженерных сетей. Также большой объем в Челябинской области — 75,2 км сетей, благодаря чему повысилось качество жизни 101,4 тысячи человек. В Республике Татарстан модернизировали 57,3 км сетей, что повлияло на уровень оказываемых услуг для 70,8 тысячи жителей.

Отметим, программа модернизации коммунальной инфраструктуры реализуется в 65 регионах.