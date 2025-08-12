Более 100 тысяч семей в Челябинской области получают субсидию на оплату ЖКУ

В Минсоце напомнили, кто имеет право на данный вид господдержки и куда нести заявление

На Южном Урале более 104 тысяч семей и одиноко проживающих граждан получают субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это одна из наиболее массовых мер, предусмотренных законодательством, сообщает пресс-служба Минсоцотношений Челябинской области.

В ведомстве напомнили, что субсидия на оплату ЖКУ направлена на поддержку семей с низким уровнем дохода, которым сложно оплачивать коммуналку самостоятельно.

Для получения субсидии заявитель и члены его семьи должны быть гражданами РФ, собственниками либо нанимателями жилого помещения и иметь регистрацию по месту жительства и не иметь задолженности по оплате ЖКУ за последние три года. Семья должна тратить на оплату ЖКУ более 22% совокупного дохода. Для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей и одиноких матерей с несовершеннолетними детьми эта цифра вдвое меньше — 11%.

Напомним, многодетные семьи включили в этот список всего год назад, с 1 июля 2024 года. В Год семьи в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и по поручению губернатора Алексея Текслера в законодательство Челябинской области были внесены изменения, согласно которым значительно выросло число многодетных семей, получивших право на финансовую поддержку из регионального бюджета.

Подать заявление можно в электронной форме на портале «Госуслуги», через МФЦ или в управлении соцзащиты по месту жительства. Основная часть документов будет запрошена через систему межведомственного электронного взаимодействия.