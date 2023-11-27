Более 5 тыс. гектаров засадили лесами в 2023 году на Южном Урале

Планы по лесовосстановлению в регионе выполнены полностью

Почти 12 млн рублей было выделено в 2023 году на лесовосстановительные работы в Челябинской области. Деньги направлены как на непосредственно посадку саженцев, так и на работы по агроуходу за молодыми деревьями. Об этом в ходе пресс-конференции в «Гранаде Пресс» рассказал заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Юрий Золотухин.

«По плану мы должны за год восполнять 77% от объема погибших лесов. И из-за масштабных пожаров в Карталинском районе летом 2021 года натуральная цифра у нас практически удвоилась. Было нелегко, но мы справились с повышенными планами на сто процентов. Лесовосстановительные работы в текущем году проведены на площади 5 тысяч 528 гектаров», — рассказал Юрий Золотухин.

По словам представителя ГУ лесами, в 2023 году на территории региона высажено порядка 13 млн сеянцев сосны (при плане 11,6 млн).

«Недостатка в посадочном материале у нас в Челябинской области нет», — отметил он.

Отдельно спикер рассказал о том, как проходит реабилитация территории выгоревшего два года назад Джабык-Карагайского бора.

«Прежде чем приступить непосредственно к высадке, мы проводим санитарно-оздоровительные мероприятия. В 2022 году лесопатологи определили, что в Джабык-Карагайском лесничестве от верхового пожара погибли деревья на 4,5 тыс. гектаров. На сегодня убрано около половины из них. К уборке неликвидной древесины привлекаются, помимо специалистов, волонтеры, школьные лесничества, местные жители. Ну, это просто логично: беда была общая — справляться с ней надо тоже вместе», — рассказал спикер.

В этом году на уборку 100 гектаров бора были дополнительно выделены федеральные средства, добавил Юрий Золотухин.