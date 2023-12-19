Более 100 светящихся деревьев украсят Магнитогорск к Новому году

Часть арт-объектов уже установлена

К новогодним праздникам два общественных пространства Магнитогорска украсят светящиеся деревья. Целый лес из 79 арт-объектов появится на бульваре Огни Магнитки на участке от улицы Завенягина до Бориса Ручьева. 33 дерева уже установили на площади Торжеств. Такой подарок горожанам сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В мэрии отметили, что с появлением интересных арт-объектов площадь Торжеств стала местом притяжения горожан. Они с удовольствием гуляют там, фотографируют деревья и устраивают фотосессии.

Радовать горожан также будут другие арт-объекты, праздничная иллюминация и, конечно же, ледовые городки. Последние будут работать с 27 декабря на площади Народных Гуляний, в скверах «Консерваторский», Металлургов и имени Бориса Ручьева, в парке «Южный», у Левобережного Дворца культуры металлургов ПАО «ММК» и у Дворца культуры железнодорожников.