Более 100 миллионов рублей получат 84 проекта НКО в Челябинской области

Стали известны результаты второго конкурса грантов губернатора для НКО в 2024 году

В Челябинской области с 1 марта 2025 года на проекты по пропаганде ЗОЖ, поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, проектов в области науки, образования, просвещения будет направлено 104 миллиона рублей. Все это — инициативы некоммерческих организаций, которые приняли участие и победили во втором конкурсе грантов губернатора для НКО в 2024 году, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала.

Всего на конкурс было подано 230 инициатив из 28 муниципальных образований Челябинской области. Проекты, поданные на конкурс, охватили 13 грантовых направлений. Самыми популярными направлениями стали «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (57 проектов), «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (38 проектов), «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (32 проекта). Самыми активными муниципалитетами по количеству поданных проектов на конкурс (за исключением Челябинска, 116 заявок) стали Златоуст (12), Сосновский район (11), Троицк и Магнитогорск (по 10 заявок).

До независимой экспертизы был допущен 221 проект от 210 НКО, которые оценивали более 30 федеральных экспертов.

В перечень победителей конкурса вошли 22 проекта по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», 17 проектов по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», 11 проектов в направлениях «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения».

Реализация инициатив НКО начнется с 1 марта 2025 года. Общая сумма поддержки составит более 104 миллионов рублей.

Напоминаем, что до 15 января 2025 года продолжается прием заявок на конкурс грантов губернатора Челябинской области для инициативных граждан (в том числе от школьников с 14 лет). Итоги этого конкурса подведут не позднее 28 февраля 2025 года, реализация поддржанных инициатив начнется с 1 апреля 2025 года.

С учетом софинансирования Фонда президентских грантов в 2024 году на поддержку НКО направлено более 200 миллионов рублей. Поддержано 146 проектов.