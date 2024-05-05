Более 10 тысяч верующих посетили ночные пасхальные службы в Челябинске

На территориях всех храмов дежурили полицейские

Минувшей ночью в храмах Челябинска и всей области прошли торжественные пасхальные богослужения. В столице Южного Урала, по данным городской полиции, церкви посетили более 10 тысяч верующих. За порядком в местах массового скопления людей следили полицейские.

Так, еще до проведения всех мероприятий храмы и их территории были обследованы и взяты под охрану. На входе правоохранители досматривали прихожан, в том числе с использованием металлодетектеров. За порядком следили в самих помещениях, на территориях церквей, а также на подъездах к ним.

Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка допущено не было.

Пасхальные мероприятия в храмах будут проводить на протяжении всей предстоящей недели. Полицейские продолжат нести службу.