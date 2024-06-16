Более 10 тысяч мусульман посетили мечети в Курбан-байрам в Челябинской области

Нарушений порядка не допущено

Сегодня, 16 июня, мусульмане Челябинской области отметили важный праздник — Курбан-байрам. Верующие отправлялись в мечети к семи часам утра, чтобы успеть на утреннюю молитву. Всего 46 мечетей посетили более 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период проведения праздника было задействовано свыше 350 полицейских и приданных сил. Все места массового нахождения участников праздничных мероприятий предварительно обследовались специалистами-кинологами со служебными собаками»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские работали на въезде на территории мечетей во избежание заторов, а на входах в здания были установлены металлодетекторы. Благодаря принятым мерам нарушений общественного порядка не допущено.

Напомним, мусульман с важным праздником поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.