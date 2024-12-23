Более 10 тысяч мероприятий, посвященных Году семьи, прошло в Челябинской области

На Южном Урале Год семьи завершился награждением победителей тематических конкурсов

Заключительное мероприятие в Челябинской области, посвященное Году семьи, собрало много замечательных людей. Так, на торжественную церемонию награждения пригласили победителей и призеров Всероссийского конкурса «Семьи года». Почетными гостями праздника стали семья Козловых из Красноармейского района и семья Ефремовых из Челябинска.

«Семейные ценности — это самое важное и самое дорогое. В этом году мы подключились ко всем федеральным проектам, отпраздновали День матери, День отца и День защиты детей. Мы вспомнили старые традиции и завели новые», — отметила руководитель Фонда-2020 Ирина Текслер.

Запоминающимся событием стал фестиваль «Челябинская область — большая семья». Он охватил 46 муниципалитетов и позволил убедиться, что семейные ценности хранят во всех уголках региона, напомнила Ирина Текслер.

Кроме того, южноуральцы приняли участие в федеральных проектах «Большие семейные выходные» и «Семейная осень». Одним из значимых конкурсов стал Всероссийский конкурс «Семья года», в котором южноуральские семьи ежегодно занимают призовые места.

О «семейных» мерах соцподдержки напомнил замгубернатора Челябинской области Вадим Евдокимов. Губернатор поставил задачу уделить особое внимание многодетным семьям. В этом году появились такие меры соцподдержки, как выплата семейного студенческого капитала. Еще одна мера поддержки для многодетных семей — это выплата 10 тысяч рублей перед 1 сентября.

«В числе мер поддержки для многодетных семьей, где воспитывается от восьми и более детей, — это возможность получить субсидию в полтора миллиона рублей для приобретения автомобиля», — отметил Вадим Евдокимов.

Также на торжественной церемонии закрытия чествовали участников делегации Челябинской области на XV Всероссийском форуме «Вместе — ради детей!». Отметили и лауреатов премии губернатора для молодых специалистов, разработавших и внедривших инновационные практики.

«На сегодняшний день в Челябинской области для семей с детьми действует свыше двадцати видов мер социальной поддержки, благодаря чему растет число многодетных семей, что не может не радовать. В этом году мы увеличили размеры уже действующих пособий и ввели новые выплаты», — подчеркнула первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.

Несмотря на то что Год семьи заканчивается, в Челябинской области и дальше намерены уделять особое внимание семьям, многодетным семьям, семьям участников специальной военной операции. Эта мысль не раз звучала сегодня со сцены.