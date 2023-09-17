Более 10 тысяч человек приняли участие в «Кроссе Нации» в Челябинской области

В столице региона на старт вышли около шести тысяч горожан разных возрастов

Накануне, 16 сентября, в Челябинской области состоялся Всероссийский день бега «Кросс Нации». Всего участие в спортивном мероприятии приняли более десяти тысяч человек, в Челябинске на старт вышли почти шесть тысяч горожан. Прошел «Кросс нации» без происшествий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Традиционный массовый Всероссийский забег „Кросс нации“ проводится в нашей стране с 2004 года. Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни и привлечение населения к занятиям физкультурой. В субботу в грандиозном спортивном празднике приняли участие 10665 южноуральцев и гостей региона самого разного возраста»,— рассказали в полицейском главке.

В местах проведения мероприятия дежурили сотрудники полиции, частных охранных предприятий и дружинники — всего 469 человек. До проведения забега они обследовали территории с применением технических средств и служебных собак, выставили ограждения, регулировали дорожное движение, а также приняли необходимые меры для предотвращения каких-либо инцидентов.