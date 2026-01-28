Более 10 тонн тары отправили на переработку вокзалы Челябинской области

Экоинициатива ЮУЖД привлекла пассажиров системой поощрений

На вокзалах Южно-Уральской железной дороги в 2025 году собрали рекордные 10,5 тонны пластиковой и алюминиевой тары через фандоматы. Значительная часть этого объема собрана на шести ключевых станциях Челябинской области: в Челябинске, Троицке, Карталах, Миассе, Златоусте и Магнитогорске, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Собранное вторсырье отправлено на переработку для производства новых товаров — от одежды до мебели. Проект не только снижает экологическую нагрузку, но и формирует у пассажиров культуру ответственного потребления. В качестве стимула за сданную тару пассажиры получают «ЭкоБонусы», которые можно обменять на скидки и подарки от партнеров.

Это часть комплексной экопрограммы ЮУЖД, которая также включает субботники, высадку деревьев и меры по экономии ресурсов.