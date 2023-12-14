Более 10 млрд рублей пожертвовали на фронт жители России

Владимир Путин поблагодарил всех, кто так или иначе помогает бойцам

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря поблагодарил жителей страны, которые помогают военнослужащим, собирая и отправляя в зону специальной военной операции гуманитарные грузы с теплыми вещами, техникой, лекарствами и другими полезными вещами.

Глава государства подчеркнул, что 99,9% обеспечения бойцов — это обязанность государства, которую оно выполняет, но заметил, что препятствовать порывам души обычных людей никто не будет.

«Я только могу сердечно поблагодарить всех тех, кто вяжет варежки, плетет сети, собирает гуманитарку. Люди делают это от всей души. Больше 10 миллиардов рублей собрали обычные граждане. Три миллиона писем отправили дети туда, „за ленточку“. Вы не представляете, как все это греет сердца бойцов», — отметил Владимир Путин.

Напомним, жители Челябинской области с самого начала специальной военной операции начали собирать помощь фронту. Так, школьница из Челябинска перечислила свою стипендию на покупку новых раций для бойцов. С февраля 2023 года телеканал ОТВ, единственный в стране, вместе с Общероссийским народным фронтом проводит телемарафоны «Все для Победы!». Всего за шесть прошедших акций южноуральцы перечислили на специальный региональный счет для бойцов около 17 миллионов рублей.