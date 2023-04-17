Более 1 тыс. домов в Челябинске могут остаться без горячей воды 18 апреля

В областном центре продолжаются температурные испытания коммунальных сетей

В Челябинске 18 апреля пройдет третий этап испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, сообщили в понедельник, 17 апреля, в пресс-службе ресурсоснабжающей компании «УСТЭК-Челябинск». Испытания пройдут в Тракторозаводском, Металлургическом, Курчатовском районах и части Калининского, в контур испытаний попадут 1088 многоквартирных домов.

«На период испытаний в жилых домах, попадающих в контур испытаний, не оснащенных автоматическими регуляторами температуры, будет временно отключено горячее водоснабжение», — предупредили в «УСТЭК-Челябинск».

Кроме того, в дни испытаний будет прекращено теплоснабжение школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения.

С перечнем домов, попадающих в контур испытаний, можно ознакомиться на сайте ustekchel.ru, в разделе «Испытания на максимальную температуру теплоносителя».