Более 1 800 человек и около 400 единиц техники чистят Челябинск от снега 5 января

За сутки на полигон вывезли около 27 тысяч кубометров снежной массы

Ликвидация заужений, очистка тротуаров и остановок — в пятницу, 5 января, подрядчики вывели на очистку Челябинска от снега 328 единиц техники и 532 рабочих. На расчистке жилых кварталов работают 1 286 дворников и 60 единиц техники управляющих компаний. Такие цифры озвучили участники ежедневного оперативного штаба, заседание которого провела глава города Наталья Котова.

Сообщается, что за сутки полигон принял 26,5 тысячи кубометров снега.

«По каждому из подрядчиков составлены дополнительные графики очистки, неисполнение которых может обернуться штрафами по 100 тысяч рублей за каждый объект», — сообщили в мэрии.

Еще одна тема штаба — вывоз мусора.

«Сегодня в Челябинске на вывозе мусора работает 81 единица техники. За сутки ликвидировано более 90 проблемных навалов, осталось порядка 120-ти. Региональному оператору ЦКС поручено продолжать увеличивать количество техники», — говорится в сообщении.

Также продолжаются проверки управляющих компаний в части непроведения работ по очистке территорий, прилегающих к контейнерным площадкам, а также разбору навалов мусора. Сегодня комиссия управления благоустройства работает в Тракторозаводском и Металлургическом районах. Накануне, 4 января, были проверены более 20 УК в Центральном, Советском, Ленинском, Калининском и Курчатовском районах. В деятельности 11 компаний выявлены нарушения, им грозят штрафы в размере 50-100 тысяч рублей.