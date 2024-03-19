Более 1,7 тысячи челябинцев оштрафовали за нарушение закона о тишине в 2023 году

Общая сумма штрафов составила почти 2 миллиона рублей

В 2023 году жители Челябинска жаловались полицейским на нарушение закона о тишине и покое около 15 тысяч раз. По результатам проверок административные протоколы составили в отношении 1712 горожан, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Челябинску Михаил Кленов на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, сообщили в пресс-службе гордумы.

По словам Михаила Кленова, на каждый из поступивших вызовов о нарушении тишины выезжали сотрудники полиции и проводили проверки. В результате были оштрафованы 1712 человек, по остальным либо было отказано в возбуждении дела о нарушении, либо были вынесены постановления о приобщении к материалам уже возбужденных дел.

Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила почти два миллиона рублей.

Напомним, по закону в Челябинской области нельзя шуметь с 22:00 до 6:00 в рабочие дни и с 23:00 и до 08:00 в выходные и праздничные дни.